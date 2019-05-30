Galatasaray savunmaya Türk panzerini getirecek

Galatasaray’dan Kaan Ayhan hamlesi... Aslan’ın teknik patronu Fatih Terim’in kadrosunda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki stoper için düğmeye basılmış durumda. Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga’da iyi bir sezon geçiren Kaan, A Milli Takım’dan Fatih Terim’in eski öğrencisi. Stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen gurbetçi futbolcu, tecrübeli hocanın devreye girmesiyle ikna edilmeye çalışılacak. Alman kulübüyle 2021 yılına kadar kontratı bulunan Kaan, 3 yıl önce Schalke’den Düsseldorf’a 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

31 maçta 4 golü var

Kaan Ayhan’ın piyasa değeri 6 milyon Euro civarında. Sarı- Kırmızılı yönetim, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışacak. Kaan bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 4 gol 1 asistlik başarılı bir performans sergiledi.