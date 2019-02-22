Galatasaray savaşa ligde ve kupada devam edecek!

Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. sırada bitirerek mücadelesine Avrupa Ligi’nden devam eden Galatasaray son 32 Turu’nda Portekiz’in Benfica takımıyla eşleşmişti. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta İstanbul’da rakibine 2-1 kaybetmişti. Temsilcimizin rakibini elemesi için deplasmanda 2 farklı, ya da 3-2 gibi gollü tek farklı galibiyetler alması gerekiyordu. Sarı-Kırmızılılar ilk maça göre daha etkili gözükse de istediği golleri bir türlü bulamayınca elenmekten kurtulamadı. Avrupa heyecanı dün sona eren Galatasaray’ın bundan sonraki hedefleri lig ve kupadaki zafere ulaşmak.

Önce lig sonra kupa

Sezonun 23. haftasına lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sırada giren Galatasaray, pazar günü Akhisar ile sahasında karşılaşacak. Ligde puan kaybına tahammülü olmayan Cim Bom iç sahadaki başarılıı grafiğini devam ettirip kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bir diğer hedefi ise kupada zafere ulaşmak olacak. Çeyrek final ilk maçında 1. Lig temsilcisi Hatayspor’u 2-0 mağlup eden Cim Bom, 27 Şubat Çarşamba günü deplasmanda rövanşı oynayacak. Aslan Avrupa’da üzdüğünü taraftarını iki kulvarda sevindirmeye çalışacak.

Hayal kırıklığı Diagne

Kasımpaşa'dan transferin son günü alınan Diagne, Sarı-Kırmızılı formayla beklentileri karşılayabilmiş değil. Galatasaray ile 4. maçına çıkan Senegalli oyuncu tek golünü penaltıdan Trabzon ağlarına gönderdi. Diagne dün akşam Benfica karşısında da etkisiz kaldı.