Galatasaray Samuel Kalu ile anlaşmaya çok yakın!

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılı takımın, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu ile görüştüğü ve anlaşmanın bitmek üzere olduğu bildirildi.

Haberde, 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmayı kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Sarı-Kırmızılı takım ve Fransız yetkililerin transfer için bir araya geldiği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Kalu; 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmada forma giyemedi.

Samuel Kalu, Nijerya'nın Abia State şehrinde dünyaya geldi. 1,76 boyunda ve sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, ülkesinin GBS Academy takımında futbola başladı. Daha sonra Slovakya'nın Trencin, Belçika'nın Gent ve son olarak Fransa'nın Bordeaux takımlarında forma giydi.

Antrenmanda bayıldı

Öte yandan, 22 Haziran 2019 tarihinde Nijerya'nın Burundi ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçından bir gün (21 Haziran 2019) önce Samuel Kalu, antrenmanda fenalaşarak yere yığıldı. Daha sonra, kalp krizi geçirdiği zannedilen futbolcunun susuzluktan bayıldığı ve durumunun iyi olduğu ortaya çıkmıştı. (Ajansspor)