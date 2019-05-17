Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzakta

Süper Lig’de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele verecek.
Üst üste ikinci şampiyonluk olacak
Galatasaray, şampiyon olması halinde üst üste ikinci kez ligi zirvede tamamlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ligi birinci sırada bitirmişti.
22. şampiyonluk çok yakın
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.
Ligin geride kalan 60 sezonunda 21 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında 22. şampiyonluk için mücadele edecek.
Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3’e yükseltmiş olacak.
Bu sezon 61. kez oynanan ligde Galatasaray’ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
Sezon Şampiyon Teknik Direktör
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic
1970-71 Galatasaray Brian Birch
1971-72 Galatasaray Brian Birch
1972-73 Galatasaray Brian Birch
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann
1996-97 Galatasaray Fatih Terim
1997-98 Galatasaray Fatih Terim
1998-99 Galatasaray Fatih Terim
1999-00 Galatasaray Fatih Terim
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu
2005-06 Galatasaray Erik Gerets
2007-08 Galatasaray Cevat Güler
2011-12 Galatasaray Fatih Terim
2012-13 Galatasaray Fatih Terim
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Galatasaray Fatih Terim
Hedef, Şampiyonlar Ligi’nde 16. kez yer almak
Galatasaray, Süper Lig’i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek.
Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.
Yılı 3 kupayla kapatabilir
Süper Lig’de şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için Medipol Başakşehir maçına odaklanan Galatasaray, 2019 yılını 3 kupayla tamamlayabilir.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor’u yenerek bu sezonki ilk kupasını kazanan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçında ikinci kupayı elde etmeye çalışacak.
Galatasaray, Türkiye Kupası’nı kazandığı için, TFF Süper Kupa maçı oynama hakkını da elde etmişti.
AA