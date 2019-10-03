Terim’in PSG maçındaki planının belli oranda işe yaradığını yazmıştım. Donk’un mükemmel yaptığı iş, salt savunmayı üçlemek değildi. Hem savunmayı hem orta sahayı tamamlayan bir tür eski libero oyunuydu... Terim’in futbolculuk yıllarının büyük bölümü, bu işi yaparak geçmişti.

3.’lük şu an bir hedef değil

Öte yandan Muslera kuşkusuz, oyunun direnç noktasıydı ve kurtardığı bariz 2 gol tehlikesinin yanında 4 kez erken çıkışlarıyla PSG akınlarını başlamadan bitirdi. Ancak Muslera da Mars’tan gelmedi. Takımın en eskisi ve eldeki en önemli silahlardan. Bu oyunun Real’in genel görünümü ve fikstürün akışına göre doğurabileceği sonuçlara bakmak lazım. Brugge’ün Madrid’de ‘uçurtma’ hücumcularıyla nasıl sorunlar yarattığını gördük. Ben, Emre Mor’un yerinde olsam, o maça kadar günde 10 saat çalışır, yemeklerde Şampiyonlar Ligi topunu yerdim.

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Onun parlatamadığı yeteneklerine göre bir oyun bu. Lemina sağlıklı olursa bu oyuna yardım edebilir. Andone de... Madrid’de yenilmemek, içeride Brugge ile Real galibiyetleri ve PSG’nin son maça liderliği garantileyerek çıkma ihtimali, Galatasaray’ın önümüzdeki haftalarda oyununu oturtması halinde yeni bir olanağı ortaya çıkarabilir. Grup ikinciliği bile mümkün olabilir. Üçüncülük ve Europa League, Şampiyonlar Ligi’nde oynarken bir hedef değildir. O, 3. olduktan sonra düşünülecek bir konu.

3 haftada bir ekstra yetmez

Bu anlattığım kolay bir senaryo değil. Çünkü Real tarihi, mükemmel geri dönüşlerle dolu. Brugge de kaptanı Vormer’i kaybetmiş olsa da ne seviyede olduğunu gösterdi. Burada önemli olan, Galatasaray’ın bu standardı ligde devam ettirerek seviyeyi yukarı çıkarması... 3 haftada bir ekstra mücadeleyle burada yürünmez.

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