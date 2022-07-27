Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaşacak. 2. etap için Avusturya'ya gelen Aslan, İtalyan ekibini devirip moral depolamak istiyor. Karşılaşmanın yayın ve saat bilgilerini merak eden Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdüren ve 2. etap kampı için Avusturya'ya giden Galatasaray , hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaşacak. Son maçında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Aslan, İtalyan ekibini de devirip moral depolamak istiyor. Sarı Kırmızılılar, kamptaki 2. ve son maçını ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 20.00'de Fiorentina ile oynayacak.
Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bu akşam oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak Galatasaray - Salernitana maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:
9 Temmuz Cumartesi:
20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)
13 Temmuz Çarşamba:
20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)
16 Temmuz Cumartesi:
20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)
19 Temmuz Salı:
19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)