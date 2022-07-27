Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdüren ve 2. etap kampı için Avusturya'ya giden Galatasaray , hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaşacak. Son maçında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Aslan, İtalyan ekibini de devirip moral depolamak istiyor. Sarı Kırmızılılar, kamptaki 2. ve son maçını ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 20.00'de Fiorentina ile oynayacak.

Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak Galatasaray - Salernitana maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)