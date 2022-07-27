Galatasaray - Salernitana maçı (CANLI)

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdüren ve 2. etap kampı için Avusturya'ya giden Galatasaray , hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaşıyor. Son maçında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Aslan, İtalyan ekibini de devirip moral depolamak istiyor. Sarı Kırmızılılar, kamptaki 2. ve son maçını ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 20.00'de Fiorentina ile oynayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

GOL

11' Galatasaray'ın da gündeminde yer alan ancak sonrasında Salernitana'ya transfer olan Erik Botheim atıyor, İtalyanlar 1-0 öne geçiyor.

GOL!

13' Aslan'dan cevap gecikmedi... Oğulcan Çağlayan sağ kanattan penaltı noktası üzerindeki Seferovic'i gördü, İsviçreli yıldız yakın mesafeden düzgün vuruşla ağları sarstı. Seferovic, Kasımpaşa'nın ardından Salernitana'yı da boş geçmiyor.

35' Botheim ilk goldekine benzer şekilde ceza sahasında çalımlarla önünü açtı, sol ayağıyla vurdu ancak Okan gole izin vermiyor.

Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak Galatasaray - Salernitana maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Galatasaray'ın Salernitana maçı ilk 11'i: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper, Oğulcan, Seferovic

Yedekler: Berk, Jankat, Omar, Ömer, Nelsson, Luyindama, Ali Turap, Morutan, Berkan, Beknaz, Baran, Hamza, Efe, Gomis

Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)