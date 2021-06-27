Galatasaray sahaya iniyor! İlk rakip Dinamo Bükreş
Sarı-Kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını bugün oynuyor. Galatasaray ile Dinamo Bükreş, saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Yeni transferler Alpaslan ve Aytaç bu maçta ilk kez forma giyecek.
Şampiyonluk adayları arasında sezonu en erken açan takım olan Galatasaray , bugün ilk hazırlık maçına çıkıyor... Sarı-Kırmızılı ekip, saat 18.00'de Rumen temsilcisi Dinamo Bükreş'i, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlayacak.
Teknik direktör Fatih Terim, bu mücadelede elindeki tüm oyuncuları kullanmanın hesaplarını yapıyor. Özellikle yeni transferler Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. Genç oyunculardan Yunus Akgün, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan ve Ali Yavuz Kol gibi isimler de Bükreş ekibi karşısında şans bulacak.
Gözü bu isimlerde olacak
Gençlerin performansı, yeni sezonda A takımda kalıp kalmayacaklarına dair önemli bir referans anlamı taşıyor. Fatih hoca, 28 kişilik kadroyu şekillendirirken, mutlaka bu isimlerden yararlanmak istiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, PSV Eindhoven sınavlarına kadar, birkaç hazırlık maçının daha oynanması planlanıyor.