Galatasaray sahaya indi

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başladı. Galatasaray’da yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan da antrenmanda yer aldı. Oyunculardan bir bölümünün Ulus Liv Hospital’da sağlık kontrolünden geçtiği, diğer oyuncuların ise sabah antrenmanında Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda aerob koşusu yaptı. Günün ikinci idmanının ise core aktivasyon çalışmasıyla başladığı, daha sonra pas çalışması üzerinde duruldu.