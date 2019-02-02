Galatasaray sahaya 11 yabancıyla çıktı

Yeni transferlerini kadroya dahil eden Galatasaray, Alanyaspor maçında sahaya 11 yabancıyla çıktı. Aslan’da üç Brezilyalı, birer de Uruguay, Kongo, Norveç, Senegal, Cezayir, Fas, Nijerya ve Yunanistan vatandaşı vardı.

02 Şubat 2019, Cumartesi 22:52
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Galatasaray sahaya 11 yabancıyla çıktı

Beklenen transferleri gerçekleştiren Galatasaray, yeni isimlerini kadroya dahil ederken, dün akşam Alanya karşısına tamamı yabancılardan kurulu bir 11’le çıktı. Kalede Muslera, savunmada Linnes, Luyindama, Marcao, Mariano, orta sahada Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, ileri uçta da Mitroglou ile oyuna başlayan Sarı- Kırmızılı ekipte; üç Brezilyalı, birer de Uruguay, Kongo, Norveç, Senegal, Cezayir, Fas, Nijerya ve Yunanistan vatandaşı görev yaptı.

Sonradan 3 yerli girdi

Ancak Mariano’nun sakatlanmasıyla Ömer Bayram, Mitroglou’nun yerine Sinan Gümüş, Feghouli’nin yerine de altyapıdan yetişen Yunus Akgün oyuna girince, Aslan’ın kadrosuna 3 yerli dahil oldu. Bu arada Aytemiz Alanyaspor da mücadeleye 3 yerli oyuncuyla başladı. Sonradan 3 yabancı çıktı, 2 yerli, 1 yabancı futbolcu oyuna alındı.

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