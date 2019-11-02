Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig’de 10. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda oynanan müsabakada Montassar Talbi’nin 15. dakikada kendi kalesine ve Ryan Babel’in 18. dakikada penaltıdan attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanının ikinci yarısında gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde puanını 16’a çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Süper Lig’de sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı. Ligde Türk Telekom Stadı’nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray söz konusu süreçte 34 galibiyet gelde ederken, 7 karşılaşmada berabere kaldı.

Babel gol sayısını 4’e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray’ın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ligde bu sezon 4. kez ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncusu olan Babel, daha önce İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, ikinci yarıda geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Karşılaşmanın 51. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlık geçiren Şener Özbayraklı, kenar yönetimine oyuna devam edemeyeceğini işaret etti. Maçın 54. dakikasında Şener Özbayraklı’nın yerine Mariano Filho oyuna dahil oldu. Çaykur Rizespor’da da sakatlık yaşayan kaleci Gökhan Akkan’ın yerine 56. dakikada Tarık Çetin oyuna girdi.

Fatih Terim sarı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın 72. dakikasında sarı kart gördü. Hakem Abdulkadir Bitigen, sarı-kırmızılı futbolcu Florin Andone’ye yapılan faule itirazları nedeniyle Terim’e sarı kart gösterdi. Bu arada karşılaşmayı 29 bin 861 taraftarın statta izlediği açıklandı.