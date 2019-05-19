Galatasaray, sahasında rekor kırdı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sahasında yenilmezlik rekorunu kırdı.

Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son 36 lig maçında rakiplerine kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda evindeki en uzun süreli yenilmezlik serisine ulaştı.

Galatasaray, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmemişti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 36 lig maçının 31’ini kazanırken, 5’inde berabere kaldı.

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı ise 90 maçla Trabzonspor’a ait. Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren seride 90 iç saha maçında mağlup olmamıştı.

Son 19 maçında yenilmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de çıktığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 16 gol gördü.

Belhanda’nın golü VAR’a takıldı

Galatasaray’da Younes Belhanda’nın maçın 55. dakikasında attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının yardımıyla iptal edildi.

Soldan gelişen atakta topla buluşan Onyekuru’nun pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Cüneyt Çakır, pozisyonun başlangıcında Diagne’nin topu koluyla kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Henry Onyekuru’nun kaydettiği gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.