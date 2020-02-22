Galatasaray sahasında rahat kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19.hafta maçında Galatasaray sahasında Samsun Canik Belediyespor'u farklı geçti. Galatasaray böylece bu sezon 14. galibiyetini aldı
Galatasaray: 95 - Samsun Canik Belediyespor: 56
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Fatih Güler, Mustafa Akıllıoğlu, Eyyüp Ayhan
Galatasaray: Işıl Alben 7, Sude Yılmaz 2, Tilbe Şenyürek 8, Şerife Alperi Onar 5, Stankovic 10, Funda N. 19, Meltem Yıldızhan 10, Sinem Ataş 8, Mısra Albayrak 13, Macaulay 5, İnci Güçlü 8
Samsun Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 16, Kayra Güler Sağlam, Neslihan Külekçi 4, Madden 19, Trajchevska 14, Dilan Çelik 3, Neslihan Demir, Gamzenur Çiftçi
1. Periyot: 25-11
Devre: 52-23
3. Periyot: 77-45