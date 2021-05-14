Galatasaray, sahasına şampiyonluk hedefiyle çıkıyor

Ligde son hafta deplasmanda Denizlispor’u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük’e, ikinci Fenerbahçe’nin de Sivasspor’a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu.

Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş’ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Yeni Malatyaspor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.

Şampiyonluk için kulaklar İzmir’de

Son haftaya lider Beşiktaş’ın averajla gerisinde giren Galatasaray, şampiyonluk için İzmir’den gelecek haberi bekleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda Malatya temsilcisini konuk edecek. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, 2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında yenilmesi halinde Fatih Terim’in öğrencilerine şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Siyah-beyazlılar İzmir’den 1 puanla dönerse sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor maçını kazanması gerekecek. Beşiktaş, Göztepe’yi yenerse Galatasaray’ın şampiyon olması için rakibini genel averajda geçmesi gerekiyor.

Maç için 2 gün önce kampa girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon ilk kez takımını kampa aldı.

Sezon başından bu yana kamp sistemi uygulamayan tecrübeli teknik adam, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta öncesi sarı-kırmızılı ekibi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa soktu.

Ligin 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray, son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girdi. Denizlispor maçının ardından takımına 1 gün izin veren Terim, Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesi ilk çalışmayı dün yaptırdı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi ilk antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi ve maça odaklandı.

Üç futbolcunun durumu belirsiz

Galatasaray’da üç futbolcunun yarınki kritik müsabakada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir, Denizlispor maçında forma giyemedi. İki futbolcunun da durumu akşam yapılacak antrenmanda sonra belli olacak.

Annesi vefat eden Norveçli sağ bek Martin Linnes’in de yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınmaması bekleniyor.

Son 5 maçını kazandı, 8 maçta yenilmedi

Süper Lig’de çıktığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Hatayspor mücadelesinde yaşayan ve 33. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 34. haftada Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sonraki hafta Göztepe’yi mağlup eden Galatasaray, 36. haftada Trabzonspor ile yenişemedi.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra üst üste Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, bu süreçte 2 puan gerisinde olduğu Fenerbahçe’nin 2 puan önüne geçerken lider Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı kapattı ve zirvenin ortağı oldu.

Ligin en az gol yiyeni ve en fazla gol atan 2. takımı

Süper Lig’in en iyi savunma yapan takımı Galatasaray, en fazla gol atan 2. ekip oldu.

Geride kalan 39 müsabakada kalesinde 35 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligde rakiplerine en az gol şansı veren takım olarak dikkati çekti.

Kalesini en iyi savunan takım olarak ön plana çıkan Galatasaray, hücumda da benzer bir performans sergiledi. Rakip ağları 77 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 87 golle lider Beşiktaş’ın ardından en fazla gol atan 2. takım olarak kayıtlara geçti.

AA