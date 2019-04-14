Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 64. dakikasında Sarı-Lacivertliler'in Slovak stoperi Martin Skrtel, bir pozisyonda Galatasaray kalecisi Muslera ile çarpışarak yerde kaldı.

Skrtel'in kısa süreli bilinç kaybı yaşaması sonrası sağlık ekipleri oyun alanına çağrılırken Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce'nin koşarak oyun alanına dahil olarak Slovak oyuncuya ilk müdahalede bulunması dikkat çekti.

Hem Galatasaray, hem Fenerbahçe sağlık ekipleri aynı anda oyuncuya müdahalede bulunurlarken Skrtel de tedavisinin ardından oyuna tekrar dahil oldu.

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