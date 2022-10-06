Galatasaray onun hakkında kararını verdi! Yeni sözleşme...

Galatasaray , iç transferde ikinci imzayı attırmaya yakın. Sezon başında sağ bek bölgesine Leo Dubois'yı transfer eden sarı - kırmızılılar, Omar Elabdelloui'yi kadroda tutup Sacha Boey ile yollarını ayırmayı istiyordu.

Hazırlık maçında Dubois'nin sakatlanması ve Omar'ın da istenen performansı gösterememesi sebebiyle Boey şans bulmuş ve takımın en iyi ismi olmuştu.





Sarı-kırmızılıların Victor Nelsson'un ardından Sacha Boey'le de yeni sözleşme imzalayacağı ve Fransız oyuncunun yıllık ücretine zam yapılacağı ifade edildi.

Haberde, Boey'in yıllık ücretinin 900 bin Euro'ya yükseltileceği ve genç oyuncudan ilerleyen dönemde önemli gelir beklendiği kaydedildi. Boey, 480 bin Euro'luk yıllık ücretiyle takımın en az kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

SACHA BOEY'İN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig 'de Galatasaray formasıyla 8 maçta süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 asist kaydetti.

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Boey, Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'den transfer olmuştu. (Sabah)