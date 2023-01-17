Galatasaray ’da sezon başı kampa dahi götürülmeyen Sacha Boey öyle bir çıkışa imza attı ki hem liderlik koltuğuna oturan takımının fark yaratan futbolcuların biri oldu hem de Avrupa devlerinin radarına girdi. Ağustos ayında olduğu gibi sadece İtalya değil bu kez ülkesi Fransa ile Portekiz kulüpleri 22 yaşındaki futbolcuyu gündemlerine aldı. Yaz transfer döneminde de Boey’e talip olan Serie A ekibi Udinese, ısrarlı tavrını sürdürürken Fransız oyuncu için bir kez daha menajeriyle temasa geçti.

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UDİNESE İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro öneren İtalyan kulübü reddedilen rakamı 8 milyon Euro’ya çıkarsa da Galatasaray yine ‘hayır’ dedi. Sarı kırmızılı kulüp, Boey’in futbolunu takdir edip şampiyonluk hedefine kilitlenirken menajerine de “12 milyon Euro’nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağız. Ligin 2. yarısında da kariyerindeki ilk şampiyonluğu Galatasaray ile yaşaması adına Boey’e çok iş düşecek” diyerek Fransız oyuncu için teklifler için mayıs ayı sonrasını işaret etti.





1 MİLYON 150 BİN EURO’YA ALINDI

Boey’i takip eden kulüpler arasında Fransız ekibi Olympique Lyon’un da olduğu ifade edildi. Lyon scoutlarının uzun süredir izlediği Boey’i gündemine alan bir diğer takım ise Portekiz’den Sporting Lizbon, Ancak Galatasaray şampiyonluk hedefi nedeniyle oyuncusunu ara Transfer döneminde bırakmak istemiyor. Sezon sonu için şu an en az 12 milyon Euro değer biçilen Sacha Boey’den Galatasaray şu anki hedeflenen rakamlarla en az 12 kat gelir elde edecek. Galatasaray, Sacha Boey’i 1 milyon 150 bin Euro’ya kadrosuna katmıştı. (Hürriyet)



