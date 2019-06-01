Sarı-Kırmızılılar’ın her konuda anlaşma sağladığı ve 3 yıl için 10 milyon Euro ödenmesi beklenen Ryan Babel’in transferi için geri sayım sürüyor. Galatasaray Yönetimi’nin imza için, Hollandalı futbolcunun Fulham’daki kontratının resmi olarak bitmesini beklediği öğrenildi.

Babel, 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak. Galatasaray da bu gelişmenin ardından 32 yaşındaki hücum oyuncusuyla kontrat imzalayacak. Anlaşma sonrasında Babel’in fiziksel açıdan hazır olması için, özel bir çalışma programı ayarlandığı da gelen haberler arasında.

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