Galatasaray Ryan Babel'i bekliyor

Ryan Babel’in Galatasaray'a transferi için geri sayım sürüyor... Galatasaray Yönetimi’nin imza için, Hollandalı futbolcunun Fulham’daki kontratının resmi olarak bitmesini beklediği öğrenildi.

01 Haziran 2019, Cumartesi 06:01
- A +
Galatasaray Ryan Babel'i bekliyor

Sarı-Kırmızılılar’ın her konuda anlaşma sağladığı ve 3 yıl için 10 milyon Euro ödenmesi beklenen Ryan Babel’in transferi için geri sayım sürüyor. Galatasaray Yönetimi’nin imza için, Hollandalı futbolcunun Fulham’daki kontratının resmi olarak bitmesini beklediği öğrenildi.

Babel, 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak. Galatasaray da bu gelişmenin ardından 32 yaşındaki hücum oyuncusuyla kontrat imzalayacak. Anlaşma sonrasında Babel’in fiziksel açıdan hazır olması için, özel bir çalışma programı ayarlandığı da gelen haberler arasında.

Haberin fotoğrafları için tıklayınGalatasaray'dan sessiz sedasız transfer operasyonu

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...