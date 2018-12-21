Galatasaray rotasını Miranda'ya çevirdi

Maicon’la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Miranda’yı yeniden gündemine aldı. Inter’de istediği süreyi alamayan 34 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için İtalyan kulübüne resmi teklif yapılacak.

21 Aralık 2018, Cuma 06:07
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Galatasaray rotasını Miranda'ya çevirdi

Aslan’da gündem yine Miranda... Maicon’u 5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun yerini yine bir başka deneyimli savunmacıyla doldurmayı planlıyor. Galatasaray’ın transfer radarında daha önce de yer alan 34 yaşındaki stoper Miranda için, kulübü Inter’e yarım sezonluk kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi. İtalyan ekibiyle 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan Brezilyalı futbolcu, bu sezon istediği süreyi alamıyor.

Fatih hoca çok istiyor

Yedek kulübesine hapsolan ve 7’si lig, 3’ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maçta 799 dakika şans bulabilen Miranda’nın, Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaştığı da gelen haberler arasında. Özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Miranda’yı çok beğendiği ve yeni sezonda yapılacak kadro kurgusuna kadar, tecrübeli stoperi takımında görmek istediği belirtiliyor.

Metin Karabaş

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