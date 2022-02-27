Spor Toto Süper Lig 'in 27. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor 'u iki kez geriye düşmesine rağmen 4-2'lik skorla mağlup etti. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadelede de 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.