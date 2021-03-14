Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra hedefsiz ve hedefli dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ryan Donk’un tedavisine devam edildi. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına Salı günü saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.