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Galatasaray, Rizespor maçı öncesi Rasim Öztekin'i unutmadı

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in Türk Telekom Stadyumu'ndaki yeri ayrıldı.

19 Mart 2021, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Rizespor maçı öncesi Rasim Öztekin'i unutmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etmeye hazırlanıyor. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in her zaman oturduğu tribündeki yerini yine ona ayırdı. 

Galatasaray Lisesi mezunu olan ve Galatasaraylılığı ile de bilinen Rasim Öztekin'in kaybı sonrası Rizespor maçında Galatasaray, şık bir hareketle usta oyuncuyu andı. 

Galatasaray'ın konuya ilişkin paylaşımında, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında! Unutulmayacaksın büyük usta!" ifadeleri kullanıldı.

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