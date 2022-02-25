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Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

25 Şubat 2022, Cuma 16:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin sonrasında top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından tam sahada önce savunma, sonra da hücum organizasyonları üzerinde durulan taktik çalışmayla antrenman tamamlandı.

Antrenmanda Fernando Muslera, takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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