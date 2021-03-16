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Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Ryan Donk’un tedavisine devam edildi. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti.

16 Mart 2021, Salı 15:55 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ryan Donk’un tedavisine devam edildi. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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