Galatasaray, Riquna Williams transferini duyurdu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı guard Riquna Willias ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz profesyonel basketbolcu Riquna Willias ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 Mayıs 1990 doğumlu Birleşik Amerikalı oyuncu guard pozisyonunda forma giyiyor.

Miami Üniversitesi'nde geçirdiği kolej kariyerinin ardından 2012 WNBA Draft'ında ikinci tur 17. sıradan Tulsa Shock tarafından seçildi. Ligdeki ilk yılında Yılın Çaylak Takımı'na seçildi. 2013 yılında WNBA'de bir maçta atılan en yüksek skor rekorunu 51 sayıyla kırdı. Aynı sezon WNBA'de Yılın Altıncı Oyuncusu seçildi. 2015 yılında ülkemize ilk kez gelen Riquna Williams Adana ASKİ forması giydi. 2017-18 sezonunda EuroCup Women finalinde Reyer Venezia forması giyerken finali Galatasaray'a kaybetti. 2018-19 sezonunda Hatay BB'de, bir sonraki sezon ise Elazığ İl Özel İdare'de oynadı. Geçtiğimiz sezonu yine ligimizde geçiren tecrübeli skorer OGM Ormanspor formasıyla ligde 26 maça çıkarken 18.7 sayı, 6 ribaund, 3.8 asist, 1.8 top çalma istatistikleri yakaladı. Williams WNBA'de son olarak Las Vegas Aces forması giydi.

Riquna Williams'a hoş geldin der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz.