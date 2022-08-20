Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile ilk kez düzenlenen, Türk futbolunun yeni organizasyonu Rezerv Lig'de mücadele devam ediyor. Rezerv Lig 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray , Ümraniyespor'u deplasmanda çok farklı bir skorla yendi: 9-0.

Ümraniyespor Antrenman Tesisleri'nde oynanan maçta Sarı-Kırmızılı ekibin gollerini Barış Alper Yılmaz (3), Hamza Akman, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Beknaz Almazbekov, Emirhan Kayar ve Zeki Mert Saki attı.

Galatasaray, Rezerv Lig'de oynadığı 3 maçı da kazandı, bu 3 maçta tam 18 gol attı. Sarı-Kırmızılılar ilk hafta Antalyaspor'u 4-2, 2. hafta Giresunspor'u 5-2 ile geçmişti.

Farklı mağlubiyet alan Ümraniyespor ise ilk hafta Fenerbahçe 'yi 4-1'lik skorla mağlup etmişti. 2. haftada ise Antalyaspor'u 3-2 yenmişti.







