Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor

Süper Lig’in en zor deplasmanlarından birinde, bugün Sivasspor’a karşı mücadele edecek olan Galatasaray, sahaya rekor hedefiyle çıkıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Yiğidolar’ı devirerek, ligdeki üst üste 9. galibiyetini elde etmek istiyor. Cim Bom aynı sezon içerisinde bunu daha önce iki kez başardı. 1987-1988 ve 2011- 2012 sezonlarında 9 maçlık galibiyet serileri yakalayan Galatasaray, 10. zafere ise bir türlü ulaşamadı. Sarı- Kırmızılı ekibin hedefi bu kez, Sivasspor’un ardından Beşiktaş’ı da yenerek, kırılması güç bir rekora imza atmak.

8 maç, 24 puan, 24 gol

Aslan, 16. haftadaki Göztepe yenilgisinden sonra sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kazanarak 8’de 8 yapmış ve 24 puan toplamış, rakip filelere 24 gol gönderirken, kalesinde sadece 3 gol görmüştü.

Evinde devleri yeniyor

Ancak ev sahibi Sivasspor da ciddi bir istatistiğe sahip. Yiğidolar, bu sezon evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0, Trabzon’u 2-1, Fenerbahçe’yi 3-1, Alanya’yı 1-0 yenerken, Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. Kırmızı- Beyazlılar, deplasmanda 3-2 yenildiği Galatasaray’dan rövanşı alıp, zirve yarışını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Sabah idmanda yüzler güldü

Galatasaray’ın, Sivas’a gitmeden önce Florya’da yaptığı son taktik antrenman neşe içinde geçti. Fatih hoca, oyuncuların üzerindeki stresi azaltmaya çalıştı.



