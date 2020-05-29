Süper Lig'de bu sezon üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray çalışmalarını sürdürürken saha dışında da taraftarının ilgisiyle devleri sollmayaı başarıyor.

Sosyal medya ölçümleri yapan Blinkfire'ın, 1 Ocak - 17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan raporuna göre; Galatasaray sosyal medya hesaplarının, içerik başına en fazla katılım sıralamasında Avrupa ve Güney Amerika takımları arasında birinci sırada olduğunu raporladı.









Sarı Kırmızılı ekip bu aralıkta 61.5 bin etkileşimle birinici sırayı aldı. Real Madrid ise 46.2 binle 2. sırada yer aldı. Bu iki takımı sırasıyla, Flamengo, Manchester United, Barcelona, Arsenal, River Plate, Liverpool Boca Juniors ve Borussia Dortmund takip etti.

İşte o rapor:



