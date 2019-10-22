Galatasaray’da Real Madrid maçının hazırlıkları dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanla tamamlandı. Sarı-Kırmızılı ekibin tıpkı PSG maçında olduğu gibi 3 stoper ve 5 savunmacıyla sahada olması bekleniyor. Teknik patron Fatih Terim’in planı, öncelikle Real’in tehlikeli ataklarını durdurup ardından taraftarın da itici gücüyle birlikte hızlı hücumlarla skora gidebilmek.

Babel&Belhanda’ya kritik görev

Bu doğrultuda Andone’nin ileride yapacağı pres, Babel’in kullanacağı toplar ve Belhanda’nın oyun kurucu görevi kritik rol oynayacak. Nzonzi de arkasındaki üçlü stoper hattına devamlı destek vererek boşlukları kapatacak. Onun yanında da Seri veya Lemina’nın, hücumla merkez arasında bağlantıyı kurması bekleniyor.

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2000 yılında Süper Kupa’yı aldı

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan, Şampiyonlar Ligi’ni açık ara en fazla kazanan Real Madrid’in, Cim Bom’a karşı şansı ise pek tutmuyor. Öyle ki iki takım daha önce 7 kez karşı karşıya geldi ve bunların 3’ünü Aslan kazandı. Üstelik bunlardan biri 2000 yılındaki Süper Kupa maçıydı. Real’in ise Aslan’a karşı 4 galibiyeti bulunuyor.

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