Galatasaray-Real Madrid maçına İtalyan hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü sahasında Real Madrid ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

21 Ekim 2019, Pazartesi 06:38
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Galatasaray-Real Madrid maçına İtalyan hakem

Galatasaray'ın, yarın Devler Ligi’nde Real Madrid ile saat 22.00’de oynayacağı maçın hakemi açıklandı. Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadelede Daniele Orsato görev yapacak. Kolay kart çıkarabilen İtalyan hakem, bugüne kadar yönettiği 26 Şampiyonlar Ligi maçında 103 kez sarı karta başvururken 3 kez de kırmızı çıkardı. Orsato, 7 kez de penaltı noktasını gösterdi. Ayrıca Orsato’nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

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