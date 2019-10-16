Galatasaray ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İlk maçta Club Brugge ile golsüz berabere kalan, ikinci maçta PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray 3. maçında Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray Real Madrid'i yenerek gruptaki ilk üç puanını almak ve gruptan çıkma şansını devam ettirmek istiyor.

Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu...

KALECİLER: Fernando Muslera, Okan Kocuk

DEFANS: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

ORTA SAHA: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel

FORVET: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor

Madrid'de sakatlık şoku!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid'de şok üstüne şok yaşanıyor. Son dönemlerde üst üste gelen sakatlıklarla adeta revire dönen La Liga devinde bir kötü haber de Gareth Bale ve Luka Modric'ten geldi. İspanyol ekibinin iki yıldızı, dün EURO 2020 elemelerinde Galler ile Hırvatistan'ın 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında sakatlık geçirdi.

İki futbolcudan Modric, oyuna devam edemeyip yerini Milan Badelj'e bırakırken Bale ise takımının oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için karşılaşmanın son anlarını saha içinde geçirmek zorunda kaldı. Bale ve Modric'in 22 Ekim'de Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada görev yapıp yapamayacakları ise bugün Madrid'de gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.







