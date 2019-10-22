Galatasaray - Real Madrid maçı için metro seferlerinde değişiklik... Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu akşam dünya devi Real Madrid'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücale saat 22:00'de başlayacak. Maçın bitimi ise yaklaşık 00:00'ı bulacak.

Normalde 00:00'da biten metro seferlerinde değişikliğe gidildi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

İşte yapılan açıklama...

Maç Nedeniyle Sefer Değişikliği!

Sayın yolcularımız; 22 Ekim 2019 Salı günü saat 22:00’de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray-Real Madrid futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 02:00’ye kadar uzatılmıştır.

Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray'a başarılar dileriz.

TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 02:00'ye kadar sefer gerçekleştirecektir.



