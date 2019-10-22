Galatasaray - Real Madrid maçı için metro seferlerinde değişiklik
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Real Madrid bu akşam Türk Telekom Stadı'nda saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Maçın geç saatte bitecek olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro seferlerinin gece saat 02:00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray - Real Madrid maçı için metro seferlerinde değişiklik... Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu akşam dünya devi Real Madrid'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücale saat 22:00'de başlayacak. Maçın bitimi ise yaklaşık 00:00'ı bulacak.
Normalde 00:00'da biten metro seferlerinde değişikliğe gidildi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
SON DAKİKA GALATASARAY'IN ORANI DÜŞTÜ! TIKLA VE OYNA!
İşte yapılan açıklama...
Maç Nedeniyle Sefer Değişikliği!
Sayın yolcularımız; 22 Ekim 2019 Salı günü saat 22:00’de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray-Real Madrid futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 02:00’ye kadar uzatılmıştır.
Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray'a başarılar dileriz.
TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 02:00'ye kadar sefer gerçekleştirecektir.
https://twitter.com/metroistanbul/status/1186253297432383490?s=20