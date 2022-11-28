Galatasaray Rayo Vallecano ve Villarreal CF maçı biletleri satışta

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Galatasaray iki önemli La Liga ekibiyle NEF Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı kulüp yaptığı resmi açıklama ise bu maçların biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Rayo Vallecano ve Villarreal maçı bilet fiyatları

Galatasaray'ın açıklaması

Futbol Takımımız, Kulüpler Birliği Vakfı ve La Liga arasında düzenlenen dostluk turnuvası kapsamında; 3 Aralık Cumartesi saat 16.00’da Rayo Vallecano ve 6 Aralık Salı saat 20.00’de Villarreal CF takımları ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletlerini, 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 16.00’dan itibaren passo.com.tr adresi, passolig kartı sahibi olan tüm taraftarlarımız satın alabileceklerdir.