Dünya Kupası arasına zirvenin iki puan gerisinde giren Galatasaray , ara dönüşünde seri galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda arayı iyi değerlendirmeye çalışan Galatasaray, ilk hazırlık maçını İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynayacak. Vallecano çarşamba günü hatırlanacağı üzere Aslan'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Bilindiği üzere İspanyol temsilcisinin kadrosunda Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao da yer alıyor.

Galatasaray-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Nef Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 16.00'da başlayacak Galatasaray-Rayo Vallecano maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Eksikler çoğaldı

Cim Bom, Rayo Vallecano ile oynayacağı hazırlık maçına çok sayıda eksikle çıkacak. Dünya Kupası'na giden ve Milli Takım kamplarına katıldıkları için ekstra izin alan isimler dışında; Icardi, Oliveira ve Ross'un sakatlığı bulunuyor. Rashica ile Emre Taşdemir'in tedavileri sürüyor. Son olarak da Midtsjö'nün hastalandığı ve bugünkü maçta forma giyemeyeceği bildirildi.

Mauro Icardi'de son dakika

Antrenman maçında takım arkadaşına topuk pası vermek istediği sırada sakatlanan Mauro Icardi hakkında beklenen açıklama geldi. Çekilen MR sonucunda, Arjantinli yıldızın sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan golcü oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Ancak sağlık ekibi Icardi için şimdiden seferberlik ilan etmiş durumda. Hedef, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aranın bitmesiyle beraber Icardi'yi sahalara döndürmek.

Sergio Oliveira tedaviye çok hızlı cevap verdi

Sarı-Kırmızılı ekipte antrenmanda sakatlanan bir başka yıldız Sergio Oliveira, son halinden bir fotoğraf paylaştı. Ayak bileğinin kötü durumda olduğu görülen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, buna karşın hızlı bir geri dönüş süreci yaşıyor. İlk etapta 45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan, ardından 30 günde geri döneceği belirtilen Oliveira'nın tedaviye çok hızlı cevap vermesi yüzleri güldürdü. Sağlık ekibinin sıradaki hedefi, Oliveira'yı kupa arası sonrasında oynanacak ilk lig maçı olan İstanbulspor mücadelesine yetiştirebilmek.