Galatasaray - Rayo Vallecano: 0-1 (ÖZET)

Deplasmanda alınan 7-0'lık Başakşehir FK galibiyetiyle Dünya Kupası arasına giren Galatasaray , hazırlık maçlarına başladı.

Sarı - kırmızılılar, Dünya Kupası için lige verilen ilk hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Galatasaray, Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Mata, Barış, Yunus, Gomis 11'iyle çıktı.

Galatasaray - Rayo Vallecano hazırlık maçında, Yunus Akgün'ün şutu direkten dışarı çıktı!

Galatasaray - Rayo Vallecano hazırlık maçında, Juan Mata'nın kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı çıktı!





Sarı - kırmızılılar ilk yarıda rakibine göre daha ofansif bir görüntü sergiledi. Galatasaray, Gomis, Yunus ve Barış ile bulduğu pozisyonları golle sonuçlandıramadı.

VALLECANO ÖNE GEÇTİ

34. dakikadaRayo Vallecano'da sağ kanatta topla buluşan Martin'in içeriye doğru kat ederek yaptığı vuruşta top filelere gitti.

İlk yarıda Yunus Akgün'ün bir şutu da direkten auta gitti.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI ATAKLAR

İkinci yarıda iki takımda pozisyonlar üretti, ancak gol yollarında başarılı olamadılar. İlk yarıya göre daha düşük tempoda oynanan ikinci yarıdan gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ilk 11'ler

GALATASARAY: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Mata, Barış, Yunus, Gomis.

RAYO VALLECANO: Dimitrievski, Suarez, Oscar Trejo, Andres, Chavarria, Unai Lopez, Alvaro, Lejeune, Balliu, Oscar, Camello.