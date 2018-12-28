Galatasaray, Radamel Falcao transferini böyle bitirecek!

Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra forvet rotasyonu iyice daralan Galatasaray'ın devre arasında kadrosunu bir golcüyle güçlendirmesi bekleniyordu.

Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Fatih İlek'in dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından Sarı Kırmızılı taraftarları büyük bir heyecan sarmıştı.

Cim Bom'un Monaco forması giyen Kolombiyalı golcüyü transfer edeceğine yönelik iddialara bugün bir yenisi daha eklendi.

Yahoo Sports Fransa muhabirlerinden Manu Lonjon, Twitter'dan verdiği haberde Sarı Kırmızılı yöneticilerin Falcao ile temasa geçtiğini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Başta şaşırdığımı itiraf etmem gerek ama haberler doğru. Bildiğim kadarıyla Galatasaray, oyuncunun devasa maaşını karşılayabilmek için şu anda bir sponsor arayışında. Falcao'nun Monaco'dan aldığı net ücretin 9 milyon euro olduğunu hatırlatmak gerek."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler