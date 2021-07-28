Galatasaray-PSV maçı öncesi son dakika! Taraftar galibiyet bekliyor

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 5-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. Yüzde 50 oranında, yaklaşık 9 bin seyircinin alınacağı karşılaşma öncesi stat çevresinde zorlu maçı bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri ve Galatasaray'ı çok özlediklerini söyledi.

Bu sezon takımlarından başarı beklediklerini belirten taraftarlar, PSV maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca, yapılan transferlerden de oldukça memnun olduklarını dile getirdi.







