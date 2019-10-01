UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu 2. Hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Paris Saint Germain ile karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis zevkini yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Hafta sonunda sonucu büyük merakla beklenen müthiş derbide evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Devler Ligi’ndeki ilk maçında da Club Brugge deplasmanından da golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezona göre gol anlamında daha kısır bir sezon geçiren Galatasaray, ligin başlamasıyla birlikte oynadığı 7 resmi maçın 3’ünde gol atamazken, sadece Kayserispor deplasmanında 1’den fazla gol bulabildi. Geçen sezon Süper Lig’de maç başına 13,6 şut üreten Galatasaray, bu sezon ise ligde sadece 9,2 şut üretebildi. Temsilcimizde isimler UEFA listesinde yer almayan isimlerin dışında sakatlığı bulunan Mario Lemina maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray - PSG maçının canlı bahis oynamak için görseli tıklayın

Hafta sonunda Bordeaux deplasmanında Mbappe & Neymar ortaklığından gelen golle kazanan PSG, Fransa Ligue 1’de zirvede yer alıyor. Onlar da geçtiğimiz yıllara göre daha az gol bulurken, bu maça kadar savunma anlamında oldukça iyi bir performans çizdi. Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki ilk maçında Real Madrid’i evinde 3-0 ile geçen Fransız ekibi, ligde oynadığı 8 maçın 6’sında gol yemedi. Konuk ekipte cezası devam eden Neymar ile sakatlığı bulunan Edinson Cavani görev alamayacak. Hücumda Mbappe ve Icardi ile gol arayacaklar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

· Bu sezon Galatasaray’ın oynadığı 7 resmi maçın 6’sı 2,5 Gol Altı bitti.

· Bu sezon PSG’nin oynadığı 9 resmi maçın 8’i Karşılıklı Gol Yok bitti.

· Galatasaray, Devler Ligi’nde oynadığı son 6 maçın 5’inde gol atamadı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

· Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Paris Saint Germain’in maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %20’den fazlası Fransız ekibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

· Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyunlar ise gollere yönelik. Misli.com üyelerinin %13’ünden fazlası maçta en azından 3 gol olacağını düşünürken, yaklaşık %8’i ise bu maçta en azından 4 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Hafta sonu derbide tutuk bir performans sergileyen Galatasaray, henüz beklentileri karşılayamadı. Seri, Nzonzi, Lemina ve Falcao gibi takviyelerle kadroyu güçlendirseler de takım olarak beklenen performansta değiller. Bu maçta sakatlığı bulunan Lemina'dan yoksun olacaklar.

Bordeaux deplasmanından Neymar’ın golüyle 3 puanla dönen PSG, ligde lider durumda. Şampiyonlar Ligi’ne de 3-0’lık Real Madrid galibiyetle başladılar. Sakatlığını atlayan Mbappe takıma katıldı. Tedavisi devam eden Cavani ve Draxler dışında cezalı durumdaki Neymar da Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Savunmadan Kehrer ve Dagba da sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a getirilmedi.

PSG’de Cavani ve Neymar’ın yokluğunda bile hücumda Icardi, Di Maria, Mbappe gibi etkili oyuncular var. Galatasaray’da da Falcao faktörü önemli. Gollü bir 90 dakika bekliyorum. 2.5 gol üstü tercihi değerlendirilebilir.