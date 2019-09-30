Galatasaray - PSG maçının bilet fiyatları

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile PSG arasında oynanacak maçın bilet fiyatları, Fenerbahçe derbisi için belirlenen rakamlarla benzerlik gösterse de bazı kategorilerin biraz daha ucuz olması dikkat çekti.

175 TL’den başlayan fiyatlar, 1500 TL’ye kadar yükselirken, birinci, ikinci ve üçüncü kategoriler aynı fiyatla satılıyor. Dördüncü kategori, 1200’den 1000 TL’ye, diğer üç kategori 100 TL daha ucuza alıcı buluyor. Sekiz ve dokuzuncu kategoriler derbiyle aynı, on, onbir ve onikinci kategoriler ise 25 TL daha ucuz.





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