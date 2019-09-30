Galatasaray-PSG maçı öncesi son dakika açıklaması

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Neymar’ın tek golüyle kazandıkları Bordeaux maçı sonrası, Galatasaray karşılaşmasına yönelik açıklamalar yaptı. İstanbul’da kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten Alman hoca, “Mbappe ile maçtan sonra konuştum ve 30 dakikada yorulduğunu söyledi. Ona vereceğimiz süre konusunda dikkatli olmalıyız. Kalitesini göstermesini sağlamalıyız. Galatasaray maçında Neymar da cezası sebebiyle olmayacak. Bizi zor bir maç bekliyor. Geçen sezon Neymar olmadan maçlar kazandık. Birçok kez sakatlık yaşadı ve onsuz oynayabileceğimizi kanıtladık. Bunu tekrar kanıtlamaya çalışacağız. Icardi yeni iyileşti. Bu maçta 10 dakika oynatmayı düşünüyordum ama fiziksel şüphelerimiz vardı. Galatasaray maçından önce risk almak istemedim” dedi.

Neymar: Kadınlarla ilişkideki gibi

PSG’nin galibiyet golünü atan Neymar, “PSG taraftarıyla şu anda kadınlarla ilişkilerde olduğu gibiyiz. Bazen tartışırsınız, konuşmadan zaman geçirirsiniz. Ancak sevginiz sayesinde normale dönersiniz. Ben PSG’yi yardım için buradayım ve sahada her şeyimi ortaya koyacağım” diye konuştu.

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