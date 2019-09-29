Galatasaray'da gözler dev derbinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG maçına çevrildi. Sarı-Kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Fransız ekibi PSG ile sahasında karşılaşacak. İlk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez PSG karşısında kazanarak üç puanla tanışmak istiyor.

Galatasaray - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

PSG ilk maçında sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti. Bu arada grubun diğer maçında ise Real Madrid sahasında Club Brugge'u konuk edecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle;

Kaleciler: Muslera, Okan Kocuk

Defans: Ömer Bayram, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo

Orta saha: Seri, Selçuk İnan, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Forvet: Adem Büyük, Falcao, Andone, Emre Mor



