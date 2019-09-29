Galatasaray - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi PSG ile karşılaşacak. İlk maçında deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray Paris Saint German'ı sahasında yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Galatasaray - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Galatasaray'da gözler dev derbinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG maçına çevrildi. Sarı-Kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Fransız ekibi PSG ile sahasında karşılaşacak. İlk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez PSG karşısında kazanarak üç puanla tanışmak istiyor.
Galatasaray - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.
PSG ilk maçında sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti. Bu arada grubun diğer maçında ise Real Madrid sahasında Club Brugge'u konuk edecek.
PSG - GALATASARAY MAÇINDA MUHTEŞEM ORAN! HEMEN TIKLA VE OYNA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle;
Kaleciler: Muslera, Okan Kocuk
Defans: Ömer Bayram, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo
Orta saha: Seri, Selçuk İnan, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina
Forvet: Adem Büyük, Falcao, Andone, Emre Mor