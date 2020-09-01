Galatasaray, provada hata yapmadı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında cuma günü TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile kozlarını paylaşan ve Sarı- Siyahlılar'ı 1-0'la geçen Aslan, dün de bir diğer 1.Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaştı. İlk yarıda as takıma yakın bir 11'le mücadele eden Cim Bom ikinci 45'te ise daha çok yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada gülen taraf Sarı-Kırmızılılar oldu. Radamel Falcao önde başlattı Galatasaray 6. dakikada Radamel Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Yeni sezon öncesinde oynanan iki hazırlık maçını da gol yemeden kazanan Aslan perşembe günü de Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ile kapışacak.