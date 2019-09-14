Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Dragana Stankovic ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ’Galatasaray’a hoş geldin.’ der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kariyerine Bosna Hersek’te Sloboda Novi Grad’da başlayan 24 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında Macaristan ekibi Sopron Basket’e transfer oldu. 2015-16 sezonunu bir diğer Macaristan temsilcisi PEAC-Pecs ile geçiren 1,95 metre boyundaki basketbolcu, 2016-17 sezonu için Hatay Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı.

Genç pivot, son iki sezonda ise Polonya ekibi Artego Bydgoszcz formasını giydi.

Dragana Stankovic kimdir?

18 Ocak 1995 doğumlu oyuncu 1.95 cm boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapıyor. Oyuncu aynı zamanda Bosna Hersek pasaportuna da sahip.

Kariyerine Bosna Hersek’te Sloboda Novi Grad’da başlayan Stankovic, 2013 yılında Macar ekibi Sopron Basket’e transfer oldu ve ilk kez EuroLeague Women sahnesine çıktı. 2015-16 sezonunu bir diğer Macaristan temsilcisi PEAC-Pecs ile geçiren Sırp uzun 2016-17 sezonu için Hatay Büyükşehir Belediye ile anlaştı. KBSL’de 16 maça çıktı ve 7 sayı, 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Polonya ekibi Artego Bydgoszcz ile boy gösterdi. Polonya liginde çıktığı 37 maçta 12.2 sayı, 7.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları tutturdu. EuroCup Women’da ise 11 maça çıktı ve 11.6 sayı, 5 ribaund, 1.5 top çalma, 1.3 blok ortalamaları yakaladı.

Dragana Stankovic en son bu yaz düzenlenen EuroBasket Women 2019’da Sırbistan Milli Takımı formasını da temsil etti ve turnuvayı 5 sayı, 2.8 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla tamamladı.