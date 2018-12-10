Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto’yla karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek için sahaya çıkacak. İki takım arasında Portekiz’de oynanan ilk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı. Galatasaray taraftarı önünde Porto'yu mağlup ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor.

Galatasaray - Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Onyekuru, Muğdat Çelik

Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Herrera, Hernâni, Marega, Adrián López

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider?

Galatasaray, Porto’nun yanı sıra Rusya’dan Lokomotiv Moskova ve Almanya’dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Porto ise 13 puanla zirvede yer alıyor. İki takım arasında Portekiz’de oynanan ilk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek için mücadele verecek. Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04’ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak.

Galatasaray’ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova’nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi’ne giden takım belli olacak.

Türkiye’de yok Avrupa’da sahada

Süper Lig’de cezaları süren teknik direktör Fatih Terim, yardımcısı Hasan Şaş ve oyunculardan Donk ile Ndiaye, Porto karşısında görev yapabilecek.

Serdar Aziz cezalı

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Serdar Aziz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta önceki maçlarda üç kez sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, Avrupa’da 277. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Portekiz’in Porto ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak. Sarı kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı. Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek. Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53

UEFA Şampiyonlar Ligi 109 28 27 54 109 180

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22

Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 75 29 24 22 119 98

UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1

TOPLAM 276 99 72 105 373 409

Portekiz takımlarıyla 7. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi. Portekiz takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların 3’ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 3’ünden mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı. Sarı kırmızılı takım, Avrupa kupalarında ilk kez eşleştiği Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.

Müzede 2 Avrupa kupası

Türkiye’nin Avrupa organizasyonlarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı kırmızılı takım, Avrupa’da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal’ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa’yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid’i yenerek kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa’nın dışında Avrupa’da birçok önemli başarıya da imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Porto 2 yıldızı evde bıraktı

Gruptan lider çıkmayı garantileyen Porto’da da önemli eksikler bulunuyor. Kart cezası sınırında bulunan Militao ve Otavio, İstanbul’a getirilmedi. Ayrıca 11’in kritik isimlerinden Corona cezalı. Aboubakar da sakatlığı nedeniyle kadroda yok.