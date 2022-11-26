Galatasaray Nef, Başantrenör Andreas Pistiolis'in sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı! Geçen sezon Ekrem Memnun'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Andreas Pistiolis’le 1.5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Pistiolis, kariyerini en az 3 yıl boyunca Galatasaray‘da sürdürecek.









Galatasaray NEF, yapılan duyuruyla koç Andreas Pistiolis’in sözleşmesinin 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Yunan çalıştırıcının mevcut kontratı, bu sezonun (2022-23) sonunda bitecekti.





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Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Andreas Pistiolis kimdir?

Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos Basketbol A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Željko Obradović’in yardımcılığını üstlendi.

2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis’in yardımcılığında yolu ülkemize düşen Pistiolis, Banvit’te geçirdiği 1 sezonun ardından, yine Dimitris Itoudis ile birlikte 2014 yılından günümüze kadar devam edecek bir transfere imza atarak 8 sezon boyunca CSKA Moskova'nın 1. yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.

Başarıları

2008 – Yunanistan Şampiyonluğu / Yunanistan Kupası

2009 – EuroLeague Şampiyonluğu / Yunanistan Şampiyonluğu / Yunanistan Kupası

2011 – EuroLeague Şampiyonluğu / Yunanistan Şampiyonluğu

2012 – Yunanistan Kupası

2014 – Türkiye Ligi Normal Sezon 1.liği

2015 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu

2017 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu

2018 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu

2019 – EuroLeague Şampiyonluğu / VTB Ligi Şampiyonluğu

2021 – EuroLeague Yarı Finali / EL Normal Sezon Lideri / VTB Ligi Şampiyonluğu