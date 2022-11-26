Galatasaray Nef, Başantrenör Andreas Pistiolis'in sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı! Geçen sezon Ekrem Memnun'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Andreas Pistiolis’le 1.5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Pistiolis, kariyerini en az 3 yıl boyunca Galatasaray‘da sürdürecek.
https://twitter.com/GSBasketbol/status/1596508980440092673?s=20&t=aIiYEOPzn14Mx6wKc9rHvQ
Galatasaray NEF, yapılan duyuruyla koç Andreas Pistiolis’in sözleşmesinin 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Yunan çalıştırıcının mevcut kontratı, bu sezonun (2022-23) sonunda bitecekti.
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Andreas Pistiolis kimdir?
Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos Basketbol A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Željko Obradović’in yardımcılığını üstlendi.
2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis’in yardımcılığında yolu ülkemize düşen Pistiolis, Banvit’te geçirdiği 1 sezonun ardından, yine Dimitris Itoudis ile birlikte 2014 yılından günümüze kadar devam edecek bir transfere imza atarak 8 sezon boyunca CSKA Moskova'nın 1. yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.
Başarıları
2008 – Yunanistan Şampiyonluğu / Yunanistan Kupası
2009 – EuroLeague Şampiyonluğu / Yunanistan Şampiyonluğu / Yunanistan Kupası
2011 – EuroLeague Şampiyonluğu / Yunanistan Şampiyonluğu
2012 – Yunanistan Kupası
2014 – Türkiye Ligi Normal Sezon 1.liği
2015 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu
2017 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu
2018 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu
2019 – EuroLeague Şampiyonluğu / VTB Ligi Şampiyonluğu
2021 – EuroLeague Yarı Finali / EL Normal Sezon Lideri / VTB Ligi Şampiyonluğu