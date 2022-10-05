MENÜ

Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı biletleri satışa çıktı!

Galatasaray Nef'in, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 130 ila 1.750 TL arasında değişiyor.

05 Ekim 2022, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı biletleri satışa çıktı!

Galatasaray Nef'in, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Galatasaray'ın açıklaması!

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 8 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı!

Yeni sezonda iç sahada ilk maçına çıkacak olan Yenilmez Armada, bu zorlu müsabakada büyük taraftarının desteğini arkasında hissetmek istiyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...