Galatasaray - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 84-78

Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi 26. haftasında Pınar Karşıyaka’yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı Galatasaray, 84-78’lik skorla kazandı.

Galatasaray'da Melo Trimble 26 sayı ve 5 asistlik performansıyla takımın en skorer oyuncusu olurken Dee Bost da 14 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle oynadı. David Kravish ise 14 sayı ve 7 ribauntla ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Isaiah Canaan, 17 dakika süre alırken 3 sayı, 3 asist, 1 top çalma ile maçı tamamladı.

Pınar Karşıyaka'da Bonzie Colson, 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alex Tyus da 14 sayıyla oynadı.