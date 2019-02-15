Galatasaray pes etmez! Hatırladınız mı?

Rakip, Avrupa Kupaları’nın tecrübeli ekiplerinden Benfica olunca maçın zor geçeceği elbette belliydi. Fatih Terim’in öğrencileri taraftarının da desteğini arkasına aldığı maçta yine de istekli ve etkiliydi. Ta ki 27. dakikada ceza sahasına gelen ters topa kadar. Marcao’nun eline çarpan top sonrası hakem beyaz noktaya gitti.

Salvio’nun vuruşu da filelere. Geriye düşen Aslan pes etmedi, Luyindama’nın kafa golü eşitliği getirdi. Temsilcimiz galibiyet golü için yüklenirken eksik yakalandığı 64. dakikada Seferovic’i durdurmadı, sahadan 2-1’lik sonuçla mağlup ayrıldı. Kabul etmek gerekir ki avantaj artık Benfica’da.

Aynı sonuç lazım

Ancak Portekizliler 2008 yılından iyi hatırlar ki bugüne kadar orada 8 maç yapan Türk takımları arasında tek kazanan Galatasaray’dı. Aslan’a şimdi tam da 11 yıl önce olduğu gibi turu geçmek için 2-0’lık bir zafer lazım. Gelecek hafta perşembe günü Aslan’ın tek bir hedefi olacak, turu geçecek sonucu alıp, Avrupa’da son 16 takım arasına girmek.