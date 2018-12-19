Galatasaray Pepe için devrede!

Devre arasında kadrosuna ciddi takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceki gün Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Pepe için Sarı-Kırmızılı yönetim devreye girdi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Portekizli stoper için teknik patron Fatih Terim'in de olumlu görüş bildirdiği de öğrenildi. Menajeriyle ilk teması gerçekleştiren Galatasaray, Pepe'nin kendisiyle de masaya oturmaya hazırlanıyor.

1.5 YIL İÇİN 4.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'tan yılda 4.7 milyon Euro garanti para alan Pepe'ye Sarı-Kırmızılı yönetim 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro teklif yapacak, Yıldız oyuncu teklifi kabul ederse devre arasında sözleşme imzalanacak.

İSTANBUL PEPE İÇİN TERCİH SEBEBİ

Pepe'nin İstanbul'a alıştığı ve bu yüzden Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı da ifade ediliyor.

Kaynak: Takvim