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Galatasaray, Patrick Berg'i elden kaçırdı!

Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasındaki transfer hedeflerinden Patrick Berg'in yeni takımı açıklandı. Fransız ekibi Lens, Norveçli futbolcuyu Bodo/Glimt'ten kadrosuna kattığını duyurdu.

20 Aralık 2021, Pazartesi 21:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Patrick Berg'i elden kaçırdı!

Sarı-Kırmızılılar'a transferde kötü haber... Devre arasında kadrosunu mutlaka bir orta saha ile güçlendirecek olan Galatasaray yeni yapılanma doğrultusunda gelecek vaad eden potansiyelli isimlere yönelmişti. Aslan'ın hedeflerinden biri olan Patrick Berg elden kaçtı... Norveç ekibi Bodo/Glimt forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, Fransız temsilcisi Lens'in yolunu tuttu.

Videoyla açıkladılar

İki ekip geçtiğimiz hafta el sıkışırken, Lens, Norveçli futbolcuyla da 5 yıllığına el sıkıştı. Fransız temsilcisi transferi bitirdiğini resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Ancak genç ön libero için ödenecek bonservis hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Lens'in, Berg transferini duyurduğu o video:


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